Производство пермской компании "Промобот" планируется локализовать в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Производство пермской компании "Промобот", выпускающей автономные сервисные роботы, планируется локализовать во Владивостоке, также здесь откроется центр искусственного интеллекта. Об этом сообщил в интервью на стенде ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ) Руслан Саркисов.

Дальневосточный фонд высоких технологий подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Промобот" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2019 года.

"Пока обсуждаем локализацию здесь, во Владивостоке - это исходит из бизнес-логики. Пока Владивосток логистически кажется наиболее удобным для локализации компаний здесь, на Дальнем Востоке. Мы здесь планируем открыть как представительство, так и некий центр искусственного интеллекта", - сказал Саркисов о планах работы в рамках заключенного на ПМЭФ соглашения.

Гендиректор ДФВТ отметил, что работа по подготовке сделки находится на финальном этапе. "Мы уже провели конкурсную экспертизу, сейчас на этапе непосредственно структурирования самой сделки находимся. Для нас эта компания кажется весьма перспективной, потому что это не только робот-консьерж, которого все привыкли видеть, но это целая платформа, куда входят и системы распознавания речи, причем системы распознавания речи на средней и близкой дистанции, система распознавания лиц. Это и своя система, нейросеть, своя база, платформа искусственного интеллекта - очень комплексный продукт", - пояснил он.

Саркисов отметил, что производство "Промобота" в Приморье "может быть платформой для развития разных смежных проектов для привлечения, в том числе дальневосточных компаний, для сотрудничества с теми компаниями, которые бы могли выполнять задачи по развитию этих направлений".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.