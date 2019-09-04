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Северный Кавказ

Северная Осетия получит 1,5 млрд рублей на возведение объектов

Из резервного фонда на строительство семи объектов здравоохранения республика получит еще 179 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Северной Осетии 1,5 млрд рублей на строительство объектов в рамках мероприятий социально-экономического развития республики, которые запланированы на 2018-2025 годы. Об этом вице-премьер Виталий Мутко сообщил на встрече с главой региона Вячеславом Битаровым.

"Принято решение о выделении в текущем году 1,5 млрд рублей. Кроме того, по вашей просьбе подготовлено распоряжение о выделении 179 млн рублей из резервного фонда на строительство семи объектов здравоохранения", - приводятся слова Мутко на сайте главы и правительства республики.

Всего в рамках социально-экономического развития Северной Осетии планируется строительство 50 объектов. На сегодняшний день шесть из них уже введены в эксплуатацию, еще 20 планируются на текущий год. На эти цели из федерального центра выделено более 8 млрд рублей.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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