Возможности приема воздушных судов аэропорта Ставрополя расширятся до 2023 года

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Ставрополя (Ставропольский край) сможет расширить возможности по типу принимаемых самолетов до 2023 года. Об этом сообщил в среду генеральный директор аэропортового холдинга "Новапорт" Сергей Рудаков.

"Дорабатываем проект государственной реконструкции аэродрома Ставрополь. До 2023 года он будет принимать очень большой спектр самолетов, по которым сегодня есть ограничения, и они здесь не садятся", - сказал Рудаков на церемонии открытия нового терминала в аэропорту Минеральных Вод, который также находится на Ставрополье.

Ранее власти региона сообщали, что в аэропорту Ставрополя запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы и рулежных площадок, что позволит принимать все типы воздушных судов. Сейчас аэропорт имеет ограничения по типу принимаемых судов.

"Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерово, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и в Ставрополе.