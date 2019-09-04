Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение вопрос об аресте акций одной из компаний Абызова

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду отменил решение о наложении обеспечительного ареста на акции компании с уставным капиталом в 30 тыс. рублей по делу о мошенничестве в отношении министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции отменить, направить дело для повторного рассмотрения в тот же суд в новом составе", - огласил решение Мосгорсуд.

Ранее Мосгорсуд отменил и отправил на новое рассмотрение два материала по аресту имущества Абызова.

Следствие 23 августа возбудило в отношении Абызова новое дело по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"). По версии следствия, Абызов "в нарушении запрета, наложенного на него как на члена правительства в 2018 году, лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность".