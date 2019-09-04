Путин в режиме видеоконференции понаблюдал за вводом в строй некоторых предприятий

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума осмотрел выставку территорий опережающего развития региона и в режиме видеоконференции понаблюдал за запуском ряда предприятий.

В частности, президенту показали новый терминал Хабаровского аэропорта, новый горноперерабатывающий комплекс на серебряном месторождении "Вертикальное" в Якутии, а также рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан.

Глава государства поздравил владельцев и работников рыбоперерабатывающего завода с вводом его в эксплуатацию и выразил надежду, что это не последнее предприятие подобного рода.

Кроме того, президенту представили строящийся газоперерабатывающий и газотехнический кластер в Амурской области, который после его запуска в 2024 году войдет в пятерку крупнейших производителей полиэтилена.

Также Путин в сопровождении полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова посетил стенд, на котором была показана статистика по промышленному и социально-экономическому развитию региона, а также осмотрел презентацию о новых инициативах по его развитию. Козлов доложил Путину о проекте предоставления ипотеки под 2% годовых для получателей "дальневосточного гектара" и инициативе сельскохозяйственного развития территорий Дальнего Востока.

Кроме того, глава государства ознакомился с интернет-сервисом для лесной отрасли. В рамках этого проекта, в частности, предполагается создание "планшета лесничего", на который будет выводиться вся информация о тех или иных породах деревьев, пожароопасных местах и другая актуальная информация. Президент эту инициативу поддержал.