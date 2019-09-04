Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли в пределах 2,1%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов выросли. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 0,7% - до 2793,36 пункта, индекс РТС - на 2,1%, до 1330,77 пункта, следует из данных торгов.

Лучше рынка торговались акции ВТБ, где поводом послужила информация о планах компании по итогам 2019 года вернуться к выплате дивидендов в размере 50% чистой прибыли без ограничения темпов роста, пояснил аналитик ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

По его словам, учитывая "широкий ряд позитивных идей в большом количестве бумаг российского рынка, отыгрываемых в последние дни", завтра индекс Мосбиржи продолжит расти. Ожидаемый диапазон закрытия торгов четверга для данного индекса и курса рубля к доллару по оценкам компании составляет: 2770 - 2850 пунктов и 65,95-66,30 рубля соответственно.

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов также полагает, что российский рынок акций в четверг может вырасти, так как "в настроениях инвесторов позитив от вероятного снижения ставки ФРС перевешивает негатив от макростатистики".

По прогнозу "БКС Премьер", завтра индекс Мосбиржи может торговаться в диапазоне 2785-2795 пунктов, курс рубля к доллару формироваться в коридоре 65,8-66,7.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:53 мск снизился на 0,93%, до 66,135 рубля, курс евро уменьшился на 0,44%, до 72,92 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,18% - до $60,61 за баррель.