Правительство внесло в Госдуму законопроект по борьбе с картелями в госзакупках

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с картелями в госзакупках. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте кабмина.

"Принятие законопроекта позволит повысить эффективность антимонопольного регулирования, создать дополнительные механизмы, стимулирующие хозяйствующих субъектов к принятию мер по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства", - говорится в документе.

Уточняется, что законопроектом предлагается закрепить в законодательстве понятие "система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства" и установить порядок ее организации хозяйствующими субъектами.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности 8 июля 2019 года, а также на заседании правительства РФ 29 августа 2019 года.

В ходе совещания 3 сентября о расходах бюджета на период 2020-2022 года в части ЖКХ и жилищного строительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал скорее завершить работу над законопроектом по борьбе с картелями в госзакупках и направить его в Госдуму. По его словам, картельный сговор наносит прямой ущерб не только регионам и федеральному бюджету, это прежде всего ущерб людям. Премьер отметил, что из-за таких действий срываются торги, в результате чего школы, больницы, дороги и жилье не будут построены в срок.