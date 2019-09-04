МИД РФ: халатность компаний Британии к природе Африки привела к губительным последствиям

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Великобритания сделала все возможное для сохранения своего присутствия в Замбии после обретения этой африканской страной независимости, где потребительское отношение британских компаний к окружающей среде привело к катастрофическим последствиям. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в среду на странице в Facebook в рамках серии материалов к саммиту Россия - Африка.

"Предоставив формальную независимость Замбии, Великобритания сделала все возможное, чтобы сохранить свое присутствие в сырьевом секторе. Потребительское отношение британских компаний к природе Африки привело к катастрофическим последствиям для здоровья людей и окружающей среды", - говорится в публикации российского внешнеполитического ведомства.

О деятельности компаний

В российском дипведомстве привели несколько примеров последствий деятельности некоторых британских компаний в Замбии. Так, предприятие по добыче меди и кобальта Mopani Copper Mines, которое является замбийским подразделением англо-швейцарского горнодобывающего концерна Glencore, в течение десятилетий обвинялось в халатном использовании очистительного оборудования и применении ядовитых химикатов. Это привело к уничтожению растительности, деградации земель, увеличению уровня заболеваемости местного населения, отметили в МИД РФ. "В 2008 году неисправное насосное оборудование на шахте Mopani в Муфлире стало причиной кислотного загрязнения водной сети, которая была источником питьевой воды для местных фермерских хозяйств", - указали в МИД, добавив, что после аварии более тысячи жителей обратились в лечебные учреждения с жалобами на состояние здоровья. Собственники предприятия Glencore и First Quantum Minerals объяснили этот случай тем, что авария якобы произошла в результате технической поломки.

Еще одним примером является случай в 2012 году, когда деятельность Mopani была приостановлена в связи с выбросом в атмосферу и водную среду ядовитых отходов без использования очистки.

Кроме того, как отметили в дипведомстве, "отличилось" медеплавильное и рафинировочное производство Konkola Copper Mines, которое является подразделением британской Vedanta Resources. Оно оказалось в центре скандалов из-за нарушения стандартов безопасности и условий труда. Это предприятие, расположенное в округе Чингола, сбрасывало в водную среду и атмосферу до 93 тыс. тонн токсичных отходов, в том числе серную кислоту. Кроме того, в 2006 году Konkola осуществила массовый сброс химикатов в одну из главных артерий страны - реку Кафуэ, являющуюся основным источником питьевой воды. "В результате инцидента концентрация меди, марганца, кобальта и других вредных веществ поднялась до уровня, превышающего допустимые пределы в сотни раз, нанеся непоправимый ущерб здоровью более 40 тыс. человек, пивших отравленную воду, вызвав серьезные нарушения деятельности печени, почек, желудочно-кишечного тракта и репродуктивной системы, а также сделав окружающие земли непригодными для возделывания почвы и выпаса скота", - указали в МИД РФ.

О невыплаченной компенсации

Как указали в дипведомстве, две тысячи пострадавших из деревни Шимулала и еще нескольких соседних населенных пунктов подали коллективный иск с требованием компенсации вреда здоровью и выплаты материального ущерба, а также восстановления окружающей среды. В 2011 году Высокий суд Замбии по этому коллективному иску ограничился штрафом предприятию на сумму $2 млн США. В дипведомстве добавили, что местные жители обратились в судебные инстанции Великобритании, где разбирательство ведется до сих пор. "Таким образом, компенсация жителям пострадавших районов, оставшимся без питьевой воды и средств к существованию, до сих пор не выплачена", - отметили в МИД РФ.

В российском дипведомстве также напомнили, что 23-24 октября этого года в Сочи пройдет саммит и экономический форум Россия - Африка. На него приглашены руководители более 50 государств континента. Форум пройдет под председательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.