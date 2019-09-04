Google представила десятую версию мобильной операционной системы Android

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Американская компания Google выпустила новую, десятую версию своей мобильной операционной системы Android. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник вечером на официальной информационной странице Google.

Согласно распространенным данным, в обновленной ОС появился ряд нововведений, которые коснулись как ее внешнего вида, так и принципа работы. Среди основных новинок - функция "Быстрый ответ", с появлением которой устройство "научилось" предлагать пользователю в зависимости от ситуации различные варианты действий - например, открывать в подходящем приложении ссылки, которые он получает от собеседников в различных мессенджерах. Кроме того, появилась поддержка навигации с помощью жестов, а также расширенный набор действий для безрамочных экранов, которые позволят, например, скрывать приложения или переключаться между ними, проводя пальцем по экрану, а не с помощью кнопок.

Главным нововведением с точки зрения интерфейса стало появление темного варианта оформления Android - так называемой темной темы. Ее можно будет активировать как для всей ОС, так и для отдельных приложений. Разработчики отмечают, что использование темных тонов в интерфейсе системы более комфортно для зрительного восприятия, а также экономит заряд батареи.

В Google также доработали некоторые аспекты, касающиеся безопасности и конфиденциальности данных пользователей устройств на базе Android. Помимо этого в обновленной ОС появился ряд менее значительных нововведений, таких как возможность включать беззвучный режим для отдельных приложений, возможность отключить баннеры с уведомлениями при выключенном звуке и некоторые другие. Функция Family Link, позволяющая родителям контролировать активность своих детей при использовании гаджетов, будет отныне доступна на всех устройствах с поддержкой Android девятого и десятого поколений.

Google - американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния). По словам руководства компании, мобильной операционной системой Android пользуются к настоящему моменту около 2,5 млрд человек.