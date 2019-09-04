Эксперты: власти Петербурга ускорили реализацию транспортных инфраструктурных проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга смогли ускорить реализацию ряда инфраструктурных проектов, преимущественно, касающихся развития дорожной сети и ввода в эксплуатацию новых станций метрополитена, поделился мнением с ТАСС в среду эксперт по транспортному развитию территорий Института территориального планирования "Урбаника" Илья Резников.

"С начала 2019 года власти Санкт-Петербурга приступили к ускоренной реализации ряда проектов транспортной инфраструктуры города, преимущественно, касающихся развития дорожной сети, например - открытие рабочего движение по участку Богатырского и Комендантского проспектов, а также достройка новых станций Фрунзенского радиуса городского метрополитена", - сказал он, добавив, что это уже сейчас положительно отразилось на работе всей транспортной системы города.

Дорожная инфраструктура

Одной из болевых точек в городе всегда была ситуация с ремонтом дорог. Чтобы решить эту проблему, власти Петербурга планируют включить требование о повышении гарантийного срока службы дорог до 12 лет в условия конкурсов на подряды по их ремонту. Это позволит привести в нормативное состояние более 85% городских дорог к 2024 году, что соответствует требованиям нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ранее соответствующее поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

Первого сентября открыто рабочее движение на Богатырском проспекте (от Гаккелевской улицы до Байконурской улицы) и на Комендантском проспекте (от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы) в Приморском районе после поручения Беглова в оперативном режиме завершить восстановительные работы, которые ведутся с 2013 года.

"По нашим оценкам, в Приморском районе необходимо увеличить пропускную способность примерно на 40-50%, что связано с активной жилой застройкой. Поэтому открытие рабочего движения на обновленном участке Богатырского проспекта и Комендантского проспекта крайне необходимо одному из самых густонаселенных районов Петербурга", - считает директор Научно-исследовательского и проектного института транспортной инфраструктуры Светлана Воронцова.

Эксперты отметили и другие важные проекты, благотворно отразившиеся на транспортной доступности районов города. Третьего сентября открылось рабочее движение по новой развязке Западного скоростного диаметра (ЗСД) на пересечении с Новым шоссе у Белоострова в Курортном районе Санкт-Петербурга. Новая развязка разгрузит транспортное сообщение на Новом шоссе и Выборгском шоссе, а также откроет перспективы для развития расположенной рядом промышленной зоны "Белоостров".

Запуск Фрунзенского радиуса

Помимо интенсивных работ по ускоренному вводу дорожных объектов, городские власти взяли под особый контроль работы на новых станциях метрополитена. Летом ускорилась работа по строительству трех новых станций Фрунзенского радиуса петербургской подземки - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Их официальное открытие намечено на 5 сентября. Как отметил эксперт Института территориального планирования "Урбаника", необходимость ускорить строительные работы на этих станциях была обусловлена частыми переносами сроков их сдачи. Поэтому за соблюдением выполнения работ потребовался более пристальный контроль городских властей.

Для решения транспортных проблем быстро растущего города Кудрово в Ленинградской области, с населением до 50 тыс. человек, власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласовали совместный проект строительства станции метрополитена "Кудрово" на территории одноименного населенного пункта. Ввод второй станции городской подземки на территории области намечен на 2025 год. Большинство жителей Кудрова ежедневно ездят в Санкт-Петербург, ближайшая станция метро ("Улица Дыбенко") расположена в двух километрах от населенного пункта.

"Строительство станции метро "Кудрово" - наиболее оптимальный вариант, так как вестибюль ближайшей к Кудрово станции метро "Улица Дыбенко" не справляется с пассажиропотоком. Сравнивая с обсуждаемой инициативой по строительству трамвайной линии, выигрывает проект строительства станции метро, учитывая большой объем пассажиропотока", - подчеркнул Резников.

Расширение трамвайной сети

Первого сентября правительство Санкт-Петербурга совместно с "Транспортной концессионной компанией" запустило движение скоростных трамваев "Чижик" на двух новых маршрутах в Красногвардейском районе от станции метро "Ладожская" до улицы Потапова и улицы Передовиков. Система с выделенной полосой дает возможность жителям удаленных районов добраться до метро в течение 10-20 минут.

"Открытие двух новых линий скоростного трамвая "Чижик" повысило транспортную связанность на востоке города", - отметила Воронцова.

Сейчас жителям Красногвардейского района доступны четыре трамвайных маршрута скоростного трамвая. В перспективе городское правительство также намерено согласовать проекты новых маршрутов трамвая "Чижик" - от станции метро "Шушары" (проектное название "Южная") в город Колпино на юге Санкт-Петербурга и от станции метро "Купчино" до Славянки через поселок Шушары.

Новые железнодорожные маршруты

Существенный прогресс наметился и в обновлении железнодорожной инфраструктруры. Власти Петербурга достигли предварительных договоренностей с "Российскими железными дорогами" (РЖД) о стратегии развития петербургского железнодорожного узла. На текущей неделе на заседании правительства Санкт-Петербурга компания представила первый этап концепции по развитию железнодорожной инфраструктуры до 2030 года.

По прогнозам городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию, объем грузовых перевозок на петербургском железнодорожном узле увеличится к 2030 году в 1,4 раза (в сравнении с показателем 2018 года) - до 261 млн тонн. Прогнозируемая динамика обусловлена перспективами роста портовых мощностей.

В связи с прогнозами роста грузопотока РЖД совместно с властями Санкт-Петербурга и Ленинградской областью прорабатывает возможность организации Северо-Восточного и Юго-Западного железнодорожных обходов города, рассказал на заседании городского правительства заместитель генерального директора - начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов РЖД Олег Тони.

"Планы по развитию Санкт-Петербургского железнодорожного узла, озвученные РЖД накануне на совещании городского правительства, интересны и важны с точки зрения потенциала дальнейшего экономического роста региона. Актуализация вопроса организации Северо-Восточного и Юго-Западного грузовых железнодорожных обходов города оправданная и давно назревшая потребность, с учетом растущего грузопотока", - отметил Резников.

Юго-Западный железнодорожный обход повысит транспортную доступность порта Бронка, Северо-Восточный обход - будущего "Приморского универсально-перегрузочного комплекса" в Выборгском районе Ленинградской области и морского порта Высоцк. Необходимость обходов также оправдана, в частности, для снижения техногенной нагрузки на Санкт-Петербург", - добавил эксперт по транспортному развитию территорий Института территориального планирования "Урбаника" Илья Резников.

В части развития пассажирского железнодорожного сообщения, РЖД намерены организовать два новых пассажирских железнодорожных маршрута в Санкт-Петербурге к 2030 году для повышения транспортной доступности Сестрорецкого направления Октябрьской железной дороги (ОЖД). Первый маршрут будет пролегать от железнодорожной станции Белоостров Выборгского направления ОЖД вдоль северного побережья Финского залива до станции Ораниенбаум. Второй маршрут - от станции Токсово Приозерского направления ОЖД также до станции Ораниенбаум.

"Маршруты объединят юго-западные, северо-западные и северо-восточные районы с центром города. Планы по развитию петербургского железнодорожного узла, озвученные в Смольном, является результатом планомерной работы координационного совета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где представители научной сферы, промышленности и проектных институтов участвуют в обсуждении концепции развития транспортной инфраструктуры регионов", - сказал ТАСС проректор Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I (ПГУПС) Петр Рыбин.