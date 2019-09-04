Больше трети объектов ФЦП развития Карелии не имеют проектно-сметной документации

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Проектно-сметная документация для 19 из 52 объектов, создание которых предусмотрено федеральной целевой программой (ФЦП) развития Республики Карелия до 2020 года, все еще не начата. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко после совещания о ходе реализации ФЦП по развитию региона.

На предыдущем совещании о ходе реализации ФЦП развития Карелии 24 января 2019 года Мутко заявлял о том, что исполнение программы недостаточно эффективно. Член госкомиссии, замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев на совещании в Петрозаводске 26 октября 2018 года отметил, что мероприятия программы выполнены всего на 5,4%.

"На 2020 год мы планировали завершение 30 объектов из 52, но по 19 из них пока даже не разработана проектно-сметная документация (ПСД). Поэтому в целом сказать, что серьезно улучшилась ситуация, я не могу, но вместе с тем надо отметить, что работа в значительной степени улучшилась. Мы договорились следующим образом, в связи с тем, чтобы мы очень жесткие требования предъявляем к исполнению федерального бюджета и эффективному расходованию средств, мы до конца года скорректируем эту программу, будут поправки в федеральный бюджет вноситься к концу года, мы уточним, пойдем в сторону укрупнения, понятных и ясных объектов", - сказал он.

Мутко добавил, что несколько объектов, работы по которым не начаты, могут быть исключены из федеральной целевой программы. "Порядка семи объектов, на которых еще не были начаты работы или не была разработана ПСД, мы их исключим из программы, и решили усилить и добавить средств на более важные объекты - это на республиканскую больницу, на завершение реконструкции аэропорта - на такие крупные вопросы. Посмотрим вопросы, связанные с увеличением финансирования на межмуниципальные дороги", - пояснил вице-премьер.

При этом он отметил, что около 6 млрд рублей доведены до региона. "В целом ситуация улучшились, но она пока вызывает большие нарекания. В целом в 2019 году мы должны были ввести 32 объекта, которые мы в программу включили. По 20 объектам ведутся работы, по шести идет подготовка к стройке, по одному расторгнут контракт, то есть стройка вообще остановлена", - сказал Мутко.

Ответственный за исполнение программы

Он также сообщил, что в Минэкономразвития назначат ответственного за исполнение ФЦП. "Кадровые решения и так приняты: новая команда людей, новый вице-губернатор, который эту тему ведет в правительстве [региона]. Наша неудовлетворительная оценка касается не только самой республики, но и Министерства экономического развития РФ как министерства, которое отвечает за 80% мероприятий. "Росавтодор" все свои мероприятия выполняет, а большинства мероприятий распорядитель средств - Минэкономразвития. Мы сегодня поговорили с Орешкиным, договорились, чтобы это направление было усилено, чтобы там появился конкретный заместитель министра", - сказал он.

ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в 2015 году одобрена правительством России. Ее цель - развитие и реализация экономического потенциала республики. Среди задач программы - повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики, инфраструктурное обеспечение экономического развития. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд руб. из федерального бюджета.

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