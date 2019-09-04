В Карачаево-Черкесии на бизнес-форуме представят инвестиционный потенциал региона

ЧЕРКЕССК, 4 сентября. /ТАСС/. Бизнес-форум "Инвестируй в КЧР" пройдет в Карачаево-Черкесии 10 октября для презентации инвестиционного потенциала региона, сообщили в министерстве экономического развития региона.

"Инвестиционный бизнес-форум "Инвестируй в КЧР" пройдет 10 октября 2019 года на ВТРК "Архыз", - сообщили в министерстве, которое выступает организатором проекта.

Участниками форума станут предприниматели КЧР и СКФО, инвесторы и иностранные делегаты. В рамках форума состоится презентация инвестиционного потенциала и инвестпроектов республики и регионов СКФО, будет организован мастер-классы для бизнесменов "Личный бренд как эффективный инструмент продвижения бизнеса", пленарная сессия "Инвестиционный и деловой климат субъектов СКФО: проблемы и точки роста".

Организаторы также подготовят практические занятия на тему "Государственные и частные фонды, механизмы гарантий, налоговые льготы. Как на практике работает поддержка инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства?" и дискуссию на тему международного сотрудничества и экспортного потенциала регионов СКФО.