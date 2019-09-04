Портфельная компания "Роснано" OCSiAl вошла в мировой список компаний-"единорогов"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Портфельная компания "Роснано" OCSiAl вошла в список компаний-"единорогов" по версии Crunchbase (The Crunchbase Unicorn Leaderboard) - ведущей мировой базы данных об инвестициях в инновационные компании. Об этом сообщили в среду в пресс-службе "Роснано".

Список включает 496 частных компаний, показавших взрывной рост, которые принято называть "единорогами". Каждая из них получила инвестиции в $1 млрд и более. Их общая оценка - $1,8 трлн.

"Для производителя высококачественных графеновых нанотрубок OCSiAl это уже второе подтверждение статуса компании-"единорога" со стороны мирового венчурного сообщества. В июне 2019 года производитель инновационного аддитива вошел в список компаний с оценкой более $1 млрд по версии CBInsights (The Global Unicorn Club). Компания стала единственным "единорогом" в категории Industrial", - отметили в пресс-службе "Роснано".

OCSiAl стал первой компанией в инвестиционном портфеле "Роснано" с капитализацией в $1 млрд. По такой оценке инвестиционная группа Александра Мамута A&NN в январе 2019 года выкупила у АО "Роснано" за 0,5% OCSiAl за $5 млн. Ранее инвестиционный директор A&NN Рафаэль Абрамян выражал уверенность, что в долгосрочной перспективе стоимость OCSiAl будет расти и указывал на возможность увеличения доли в компании.

"Роснано" стало первым из внешних инвесторов, которое поверило в российскую команду основателей и их технологию графеновых нанотрубок. С тех пор OCSiAl привлек около $200 млн от российских и зарубежных инвесторов. В совокупности "Роснано" вложило в проект более $20 млн, начав с финансирования первой установки синтеза в Новосибирске. "Производитель графеновых нанотрубок OCSiAl - первый и пока единственный в нашей стране "единорог" в секторе material based. Причем это "единорог" по всем правилам, начинавший на наших глазах со стартапа в Академгородке Новосибирска с очень амбициозной идеи - создать абсолютно новый материал будущего - и выросший в глобального лидера рынка", - приводит пресс-служба слова председателя правления Управляющей компании "Роснано" Анатолия Чубайса.

О "Роснано"

АО "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий.