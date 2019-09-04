Трамп заявил, что США не будут обсуждать Huawei на торговых переговорах с Китаем

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут обсуждать деятельность китайской телекоммуникационной компании Huawei на переговорах с Китаем по урегулированию двустороннего спора в сфере торговли. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в среду во время беседы с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться Huawei на переговорах с Пекином, Трамп сказал: "Мы не ведем бизнес с Huawei, он практически полностью остановится за очень короткий промежуток времени, и мы посмотрим, что произойдет в отношении Китая. Huawei - не та тема, которую мы хотим сейчас обсуждать [с Китаем]".

"Это проблема национальной безопасности", - добавил Трамп, указав, что Huawei вызывает "большую обеспокоенность у вооруженных сил и разведки" США. "Мы не собираемся вести бизнес с Huawei. Мы будем заниматься своим бизнесом", - подчеркнул глава государства. Ранее американский лидер заявлял, что открыт для включения вопроса Huawei в повестку торговых переговоров с Китаем. Так, в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Группы двадцати (G20) в Осаке 28-29 июня американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

Переговоры с Китаем

Трамп в очередной раз заявил, что Пекин "хочет заключить сделку" с Вашингтоном в торговой сфере. "Посмотрим, что получится", - добавил американский президент. Он вновь утверждал, что ситуацию вокруг Китая должны были решать еще его предшественники на этом посту, в частности, Барак Обама. По версии главы государства, биржевые индексы США были бы намного выше, если бы он не ввел таможенные пошлины на товары из Китая. "Наш фондовый рынок был бы на 10 тыс. пунктов выше, чем сейчас, но кто-то должен был это сделать", - пояснил он.

Глава вашингтонской администрации также отметил, что дал свое согласие на проведение во вторник в Пекине встречи сенаторов-республиканцев Стивена Дэйнса (штат Монтана) и Дэвида Пердью (штат Джорджия) с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Как утверждал Трамп, Китай попросил организовать встречу с делегацией Сената Конгресса США. Члены сенатской рабочей группы по развитию контактов с КНР выразили готовность на фоне обострившейся международной обстановки и фактически начавшейся торговой войны внести позитивный вклад в снижение напряженности между Пекином и Вашингтоном, предпринять шаги для укрепления взаимопонимания и развития двусторонних контактов.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ в воскресенье ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля.