Программа развития Карелии после 2020 года включит в себя мероприятия по газификации

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мероприятия по газификации Республики Карелия, в том числе и с привлечением средств федерального бюджета, войдут в программу социально-экономического развития региона после 2020 года. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко журналистам после совещания о ходе реализации ФЦП по развитию региона.

"Наша задача в этом году завершить те объекты [федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года], которые мы планировали завершить в 2018 году, и войти в график 2019 года, скорректировать эти объекты. Карелия очень слабо газифицирована, и мы ряд объектов по внутренним сетям, по разводке будем в ряде населенных пунктов финансировать. Договорились, что при разработке программы после 2020 года мы уже вопросам газификации уделим серьезное внимание, вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры", - сказал он.

Вице-премьер пояснил, что для Карелии, вошедшей в число 10 регионов России с наиболее низкими социально-экономическими показателями, к 2020 году, к моменту завершения программы, "должна быть разработана специальная программа решения наиболее острых социально-экономических проблем, поднятия потенциала".

"У всех регионов есть график, до 31 августа министры, которые закреплены за регионами, вместе с субъектами, посетив их, внесли в правительство предложения. Учитывая, что у Карелии есть сейчас действующая ФЦП, она действует до 2020 года, мы исходим из того, что целесообразно было бы в этом году ее разработать и синхронизировать ее с ФЦП, которая заканчивается в 2020 году, а с 2021 года начиналась бы новая программа уже отдельная", - пояснил Мутко.

В июне 2019 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбрано десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве будет назначен куратор. Орешкин тогда стал куратором Республики Алтай, Карелии и Тувы, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов - Курганской области, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев - Адыгеи, министр строительства Владимир Якушев - Марий Эл, глава Минтруда Максим Топилин - Алтайского края.