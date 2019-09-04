На развитие аэропорта Минвод направят 6,6 млрд рублей до 2024 года

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в развитие аэропорта Минеральных Вод в Ставропольском крае с 2019 до 2024 года превысят 6,6 млрд рублей. Большая часть суммы (5,7 млрд рублей) - собственные средства компании, остальное - федеральные деньги, отмечается в сообщении аэропорта.

"Из собственных средств на реконструкцию аэропорта с 2010 по 2019 годы было направлено 3 млрд 351,1 млн рублей. С 2020 по 2024 годы на развитие и реконструкцию планируется направить 5 млрд 701,2 млн рублей из собственных средств", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на развитие аэропорта в 2019 и 2020 годах будет направлено порядка 904 млн рублей из федерального бюджета.

Международный аэропорт Минеральные Воды - крупнейший на Северном Кавказе, за 2018 год обслужил более 2,4 млн пассажиров, что на 10,5% превышает результат 2017 года.