Экспорт сельхозпродукции из России в Саудовскую Аравию может превысить $2 млрд к 2024 году

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Объем экспорта продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) в Саудовскую Аравию может превысить $2 млрд к 2024 году. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам рабочего визита министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в королевство.

"Мы предлагаем разработать совместную программу по расширению экспорта российских продовольственных товаров в Саудовскую Аравию для того, чтобы объем экспорта российской продукции АПК к 2024 году превысил $2 млрд", - приводятся в публикации слова Патрушева.

Отмечается, что глава Минсельхоза РФ посетил Саудовскую Аравию во главе делегации, в которой представлены крупнейшие российские компании зерновой, мясомолочной и кондитерской отраслей. В ходе визита Патрушев открыл Деловую миссию российских компаний, провел переговоры с министром энергетики Королевства Халедом аль-Фалехом и министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Абдурахманом Аль-Фадли, в ходе встречи с которым обсуждались вопросы увеличения поставок российской сельхозпродукции в Саудовскую Аравию.