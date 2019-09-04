Трамп не опасается, что Китай может резко сократить свои вложения в американские госбумаги

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что не обеспокоен возможным резким сокращением со стороны Китая объема своих вложений в американские государственные бумаги. Американский лидер рассказал об этом в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

Президента спросили, беспокоит ли его возможность того, что Пекин может начать резко распродавать долгосрочные облигации США. "Меня это совершенно не беспокоит. У них [в облигациях] примерно $1 трлн. Это совсем немного по сравнению с тем, чем мы сейчас занимаемся, к тому же у нас очень низкая процентная ставка. Мы еще никогда не были в таком положении, чтобы у нас было столько желающих инвестировать в наши облигации. Никогда. Мы устанавливаем рекорды", - ответил президент.

Трамп несколько раз повторил, что в США "очень низкая процентная ставка", однако он в последние дни подвергает резкой критике политику отвечающую за нее Федеральной резервной системы США, выполняющую функции центробанка страны. "Это самая низкая процентная ставка, которую мы платили", - утверждал глава государства.

"В нашу страну текут деньги. Люди хотят безопасности, они хотят низкой процентной ставки. У нас не будет проблем", - добавил американский лидер.

"Мы занимаем прочное положение [в экономическом плане], возможно, благодаря рефинансированию", - заключил он.

Ранее Минфин США сообщил, что в июне Япония располагала государственными бумагами США на сумму $1,12 трлн. Она впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций, обогнав Китай с показателем в $1,11 трлн.