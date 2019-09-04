Компания Porsche представила свой первый электромобиль

ТАСС, 4 сентября. Германская компания Porsche в среду представила свой первый электромобиль, спортивный седан Taycan. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте этого люксового бренда, принадлежащего концерну Volkswagen.

Это первый автомобиль Porsche, работающий только на электрическом приводе. Презентация экологичной машины состоялась одновременно на трех крупнейших авторынках - в США, рядом с Ниагарским водопадом, в Китае, поблизости от ветряной электростанции, и в Германии, возле солнечной электростанции.

"Это настоящий Porsche, - заявил генеральный директор одноименной компании Оливер Блюме. - Однако он отличается от всего, что мы создавали в предыдущие 70 лет. Porsche готовит себя к устойчивому будущему".

Как отмечает агентство Bloomberg, первоначально компания представила наиболее дорогие версии модели Taycan - Turbo S, цена которого составляет $185 тыс., и Turbo стоимостью в $150,9 тыс. Стоимость базовой версии этой модели, которая выйдет на рынок позднее, по данным агентства, должна составлять менее $100 тыс. В конце будущего года планируется также выпустить версию класса Grand Turismo. От обычных электромобилей Porsche будет отличаться рядом "люксовых" технологических особенностей, таких как сверхбыстрая зарядка аккумуляторов.

Выпуск в свет электромобиля Porsche является частью стратегии концерна Volkswagen по переводу своего модельного ряда на электрические двигатели. Германский автогигант намерен инвестировать на эти цели €30 млрд ($33 млрд). Volkswagen, занимающий перовое место среди компаний мира по числу произведенных машин, также намеревается опередить лидера на рынке электромобилей, американскую Tesla. Про планам руководства Volkswagen, к 2025 году половина продаж концерна будет приходиться на машины с электрическими или гибридными двигателями.

В нынешнем месяце Volkswagen намерен представить на Франкфуртском автосалоне свой новый электромобиль одноименной марки, ориентированной на массовый рынок - Volkswagen ID.3. Предполагается, что производство этого автомобиля начнется в конце этого года.