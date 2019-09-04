Стратегия цифрового развития Росимущества поможет собрать данные об объектах госимущества

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Реализация новой стратегии цифрового развития Федерального агентства по управлению государственным имуществом позволит создать полную базу данных об объектах государственного имущества. Такая оценка содержится в распространенном в среду пресс-релизе ведомства.

"По результатам реализации стратегии ожидается создание актуальной интегрированной базы сведений обо всех объектах федерального имущества, а также об имуществе, обращенном в собственность государства, создание прозрачной системы управления имуществом, включая оценку эффективности использования имущества, администрирования доходов и управление вовлечением имущества в оборот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в рамках сервиса "Имущество онлайн" будет сформирована система управления компаниями с государственным участием.

4 сентября состоялось совещание по разработке Стратегии цифрового развития Росимущества на период до 2024 года. В нем приняли участие Минэкономразвития России, Минкомсвязи России, Минпромторга России, Минкультуры России, МВД России, ФТС России, Росреестра, Роспатента, Росавиации, Ростехнадзора, Фонда развития промышленности, Аналитического центра при Правительстве РФ.