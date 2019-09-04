Якутия планирует сохранить программу облигационных займов на текущем уровне

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Якутиии намерены сохранить на прежнем уровне программу региональных облигационных займов, сообщил ТАСС в четверг на полях ВЭФ-2019 глава республики Айсен Николаев.

Согласно исследованию АКРА, на Дальнем Востоке наблюдается значительный нереализованный потенциал с точки зрения выпуска облигаций. На ДФО приходится лишь около 5% обращающихся на рынке облигаций региональных органов власти, при этом регулярно размещает облигации только Якутия.

"Если регион много лет успешно размещает облигационные займы, успешно их обслуживает, это говорит о высоком качестве управления финансами. С этой точки зрения я согласен с тем, что Якутия - это один из лидеров не только дальневосточного, но и российского рынка. Будем работу продолжать. О конкретных параметрах сейчас говорить не буду. У нас нет желания резко наращивать, или резко сокращать", - сказал он.

В мае 2019 года Якутия разместила облигации госзайма объемом 7 млрд рублей - это рекордный объем за всю 24-летнюю историю эмиссии облигаций. В результате республика получила семилетний заем с процентной ставкой 8,59%. В предыдущий раз Якутия выходила на первичный долговой рынок в октябре прошлого года. Она разместила 7-летние облигации на сумму 6 млрд рублей по ставке 8,95% годовых. Впервые Якутия выпустила облигации в 1995 году.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.