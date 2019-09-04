Якутия планирует расширять программу ГЧП при строительстве социальных объектов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии намерены расширять программу государственно-частного партнерства (ГЧП) при строительстве социальных и инфраструктурных объектов, сообщил ТАСС в четверг на полях Восточного экономического форума глава республики Айсен Николаев.

"Механизм ГЧП - важный инструмент реализации проектов на территории республики, в том числе при строительстве инфраструктурных и социальных объектов. Якутия - один из лидеров по Дальнему Востоку и стране по реализации этих проектов. Мы будем их продолжать и расширять: на подходе несколько проектов ГЧП, которые на днях будут заключаться", - сказал он.

Николаев напомнил, что строительство Ленского моста рассматривается "через призму частной концессионной инициативы". "На этой базе достигнут консенсус по механизму его реализации с основными министерствами правительства РФ", - утончил глава региона.

В Якутии реализуются проекты ГЧП на сумму порядка 15,6 млрд рублей. Подписано 28 соглашений, введено 29 социальных объектов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".