Глава Якутии не исключил создания совместных предприятий с Росгеологией

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии и Росгеология создали рабочую группу по геологоразведочным работам на территории республики, не исключается создание совместных предприятий. Об этом сообщил ТАСС в четверг на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава республики Айсен Николаев.

"Мы создали совместную рабочую группу [c Росгеологией]. В ближайшее время будем выходить на ряд конкретных решений не только в части разведки месторождений полезных ископаемых на территории Якутии как на шельфе, так и на континентальной части, но и возможного создания совместных предприятий для получения лицензий и отработки месторождений", - сказал он.

Холдинг "Росгеология" выполняет геологоразведочные работы, в том числе на море и шельфе. 100% капитала находится в собственности государства.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.