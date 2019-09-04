Сбербанк: условия финансирования Северного широтного хода могут появиться до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Сбербанк рассчитывает, что условия финансирования концессионного соглашения по строительству Северного широтного хода будут финализированы до конца текущего года, сообщил журналистам зампредправления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах ВЭФ.

"По Северному широтному ходу обсуждаются условия финансирования по концессионному соглашению. Здесь уже продвинутая фаза. Надеюсь, что до Нового года все решения будут приняты по этому проекту", - сказал Попов.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей, начало строительства запланировано на 2018 год. При создании СШХ впервые в российском железнодорожном строительстве будет использована концессия. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата.

Он также сообщил, что Сбербанк получил от ряда потенциальных претендентов на покупку пакета акций (50% плюс две акции) "Трансконтейнера" заявки на финансирование сделки, предложения находятся на рассмотрении госбанка.

"В банк обратилось несколько потенциальных претендентов на покупку акций за привлечением долгового финансирования под эту сделку. Мы их рассматриваем, интерес, очевидно, есть", - сказал он.

Условия аукциона по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера" были опубликованы 7 августа, стартовая и минимальная цена продажи акций - 36,159 млрд руб. Проведение аукциона назначено на 27 ноября 2019 года.

В конце августа стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство компании "Енисей Капитал", аффилированной с совладельцами Evraz - Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, на приобретение контрольного пакета в "Трансконтейнере". Сейчас у "Енисей Капитала" 24,5% в "Трансконтейнере".

О компании

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежит ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.