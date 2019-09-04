Глава Якутии считает необходимым увеличение финансирования региональной Авиалесоохраны

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев полагает, что необходимо увеличить финансирование региональной службы Авиалесоохраны с текущих 200 млн рублей до 500-600 млн рублей в год. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС на полях ВЭФ-2019.

"У нас проблема связана с тем, что не хватает денег на Авиалесоохрану. Пожары, которые возникают после сухих гроз, не могут оперативно тушиться в первые сутки, когда площадь пожаров еще небольшая. Сейчас нам выделяют на Авиалесоохрану 200 млн рублей [в год]. Мы видим, что наши затраты должны быть на уровне 500-600 млн рублей", - сказал Николаев.

При этом глава республики считает, что предложенный Национальным союзом агростраховщиков (НСА) пилотный проект по страхованию лесов больше подходит для Иркутской области и Красноярского края. "Конечно, считаю, что такие проекты нужны в плане ответственности лесопользователей. Вместе с тем, для Якутии это не очень актуально: 96% лесных пожаров возникают из-за сухих гроз. У нас нет промышленной вырубки леса в тех объемах, в которых она идет в Красноярском крае и Иркутской области", - отметил Николаев.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.