Орешкин предложил провести встречу Российско-японской межправкомиссии 13 декабря в Москве

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российско-японская межправительственная комиссия по торгово-экономическим вопросам может пройти 13 декабря текущего года в Москве. Такое предложение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно на полях Восточного экономического форума.

"Задача углубления экономического сотрудничества - это одна из ключевых задач межправкомиссии. Если смотреть по срокам, в ноябре [пройдут] саммиты АТЭС и ВАС (Восточноазиатский саммит - прим. ТАСС), поэтому есть предложение провести 15-е заседание межправкомиссии 13 декабря в Москве", - сказал Орешкин.

По словам министра, товарооборот между странами составляет $30 млрд, взаимные визиты туристов - 400 тыс. человек в год. При этом он отметил, что динамика товарооборота между Россией и Японией слабая. "Если посмотреть на текущую статистику, динамика у нас не очень положительная. Это в том числе связано и с тем, что у нас значительная часть торговли связана с топливно-энергетическими товарами. Цены снижаются - снижаются и объемы торговли. Поэтому важно как раз развитие той части торговли, экономических взаимоотношений, которые носят устойчивый, долгосрочный характер. Торговли, в том числе связанной с высокими технологиями. Но это не только вопрос торговли, а в целом экономических взаимоотношений", - заключил Орешкин.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВЭФ, а также модератором зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.