Энергосистемы Колымы и Чукотки объединят для освоения месторождений меди

ТАСС, 5 сентября. Пятистороннее соглашение об объединении энергосистем Магаданской области и Чукотского автономного округа для обеспечения освоения северных месторождений меди и золота заключили на Восточном экономическом форуме. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Чукотки.

"В рамках Восточного экономического форума подписано многостороннее соглашение о сотрудничестве. Подписи поставили пять сторон - правительства Чукотского автономного округа и Магаданской области, инвесторы KAZ Minerals PLC, проектные компании ГДК "Баимская" и АО "Дальэнергомост", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает строительство энергомоста, который обеспечит необходимые электрические нагрузки Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке. Также предусматривается возможность объединения изолированных энергосистем Магаданской области и Чаун-Билибинского энергетического узла Чукотки для передачи колымской электроэнергии в Билибино и Певек, что позволит снизить экономически обоснованную стоимость электроэнергии на территории Чукотки и минимизирует риски резкого роста тарифов.

"Это соглашение дает реальную возможность запускать проект освоения Баимской рудной зоны. Проект крупный, заметен для Дальнего Востока, для Арктической зоны РФ. Он также требует особого внимания к инфраструктуре, дорогам и энергетическому блоку", - приводятся в сообщении слова губернатора Чукотки Романа Копина.

Освоение месторождений Баимской рудной зоны требует создания комплекса объектов внешней энергетической инфраструктуры и предполагает строительство на территории Магаданской области и Чукотского автономного округа высоковольтной линии Омсукчан - Песчанка и объектов технологического присоединения к электросетям ПАО "Магаданэнерго".

"Это исторически важное соглашение, которое соединит две энергетических системы, чтобы родился самый крупный в мире медный проект. Без этой электролинии проект существовать не может", - сказал председатель совета директоров KAZ Minerals PLC Олег Новачук.

Баимская рудная зона

Ресурсы Баимской площади оцениваются в 23 млн т меди и 2 тыс. т золота (64,3 млн унций). По данным окружного правительства, освоение месторождений обеспечит прирост валового регионального продукта Чукотки на 45 млрд рублей, привлечет в регион свыше 300 млрд рублей инвестиций, а также создаст более 3 тыс. новых рабочих мест. Реализация проекта по освоению месторождения включена в стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2025 года.

Заключенное соглашение содержит дорожную карту, в которой обозначены все необходимые мероприятия для реализации проекта, вплоть до его ввода в эксплуатацию в 2026 году.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.