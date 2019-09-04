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ВЭФ-2019

Ввод в 2020 году тепличного комплекса обеспечит Колыму помидорами и огурцами

Кроме того, это позволит снизить цены на томаты и огурцы и создать 78 высокопроизводительных современных рабочих мест, сообщил глава Магаданской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Магаданской области планируют полностью заместить импорт томатов и огурцов за счет строительства в Магадане тепличного комплекса. Ввести его в эксплуатацию планируется в ноябре 2020 года, сообщил в четверг глава региона Сергей Носов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Строительство тепличного комплекса позволит полностью заместить импорт томатов и огурцов, существенно снизить цены на указанную продукцию и создать 78 высокопроизводительных современных рабочих мест. Плановый срок ввода в эксплуатацию тепличного комплекса - ноябрь 2020 года", - сказал Носов, уточнив, что первая продукция должна поступить на прилавки области в первом квартале 2021 года.

Кроме того, программа развития сельского хозяйства в Магаданской области предусматривает перевод на новый технологический уровень животноводческих ферм региона, добавил Носов. "До 2025 года грантовая поддержка будет оказана пяти хозяйствам, в том числе четырем хозяйствам молочного направления и одному птицеводческому хозяйству", - уточнил он.

Глава региона отметил, что помимо огурцов и помидоров по итогам реализации программы к 2025 году Магаданская область планирует достичь практически полного самообеспечения яйцом, картофелем и зеленью.

Теги
РоссияМагаданская областьВЭФ-2019
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