Ввод в 2020 году тепличного комплекса обеспечит Колыму помидорами и огурцами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Магаданской области планируют полностью заместить импорт томатов и огурцов за счет строительства в Магадане тепличного комплекса. Ввести его в эксплуатацию планируется в ноябре 2020 года, сообщил в четверг глава региона Сергей Носов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Строительство тепличного комплекса позволит полностью заместить импорт томатов и огурцов, существенно снизить цены на указанную продукцию и создать 78 высокопроизводительных современных рабочих мест. Плановый срок ввода в эксплуатацию тепличного комплекса - ноябрь 2020 года", - сказал Носов, уточнив, что первая продукция должна поступить на прилавки области в первом квартале 2021 года.

Кроме того, программа развития сельского хозяйства в Магаданской области предусматривает перевод на новый технологический уровень животноводческих ферм региона, добавил Носов. "До 2025 года грантовая поддержка будет оказана пяти хозяйствам, в том числе четырем хозяйствам молочного направления и одному птицеводческому хозяйству", - уточнил он.

Глава региона отметил, что помимо огурцов и помидоров по итогам реализации программы к 2025 году Магаданская область планирует достичь практически полного самообеспечения яйцом, картофелем и зеленью.