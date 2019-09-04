Глава МИД Японии: инвестиции японских компаний в "Арктик СПГ - 2" составляют $5 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций японских компаний в проект "Арктик СПГ - 2" составляет $5 млрд. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе встречи с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным на полях Восточного экономического форума.

Министр Коно выразил беспокойство, что инвестиции из Японии в РФ проходят не напрямую, а через третьи страны, и поэтому могут не учитываться в статистике. "Все инвестиции, такие как инвестиции в объеме $5 млрд для проекта "Арктик СПГ - 2", инвестиции в объеме $4,6 млрд, связанные с компанией Japan Tobacco, они все идут через третьи страны", - пояснил он.

Также Таро Коно добавил, что и другие инвестиции из Японии в Россию, "в том числе и в "Сахалин-1", "Сахалин-2" в объеме $15 млрд, они идут через третьи страны, поэтому в российской статистике они не отражаются в качестве инвестиций из Японии в Россию".

29 июня по итогам российско-японских переговоров на высшем уровне в городе Осака было объявлено о том, что "Новатэк" продаст консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec 10% доли в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2", они станут четвертым акционером проекта.

"Арктик СПГ - 2" - второй завод "Новатэка" по производству сжиженного природного газа (СПГ). Запуск завода на базе Гыданских месторождений намечен на 2022-2023 годы. Его мощность составит около 19,8 млн т СПГ в год.