Росатом может построить в Якутии АЭС малой мощности

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и правительство республики Саха (Якутия) заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

В соответствии с документом стороны договорились о взаимодействии по вопросам подготовки технико-экономического обоснования, проведения проектно-изыскательских работ, разработки финансовой модели проекта и определения площадки для размещения АЭС малой мощности на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200 на территории Якутии.

Атомная станция малой мощности предназначена для энергообеспечения изолированных или отдаленных территорий и потребителей. При этом ее отличают компактность и модульность, сокращенный период сооружения и повышенные стандарты безопасности.

Как отмечает Росатом, проект сооружения АЭС малой мощности в Якутии направлен на обеспечение доступным, надежным и качественным электроснабжением населения и промышленных предприятий республики, а также на повышение уровня социально-экономического развития республики.

Госкорпорация "Росатом" является крупнейшей генерирующей компанией в России и обеспечивает 18,7% выработки электроэнергии в стране.