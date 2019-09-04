Чукотка на ВЭФ представила проект уникальной канатной дороги

ТАСС, 5 сентября. Чукотский автономный округ представил на Восточном экономическом форуме проект канатной дороги через Анадырский лиман, не имеющей аналогов в мире. Об этом в четверг сообщила пресс-служба окружного правительства.

"Чукотский автономный округ представил на ВЭФ проект уникальной самоходной канатной дороги через Анадырский лиман для внесения в нацпрограмму развития Дальнего Востока. По мнению губернатора региона Романа Копина, строительство дороги позволит снизить стоимость перевозки и увеличить поток людей и грузов в полтора-два раза, создав комфортные условия для региональной логистики, придав импульс социально-экономическому развитию региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект не имеет аналогов в мире. Уникальность канатной дороги заключается в минимальном количестве опор - их будет всего пять (высотой от 60 до 100 метров) при протяженности дороги 5,68 км. В решении используются два несущих каната, самоходные краны и кабины, отсутствуют тяговые канаты и дорогостоящие приводные станции. Время одного рейса составит примерно 20 минут, за час совершить поездку смогут 250 человек, а в год будет перевезено 1,5 тыс. тонн груза.

"Проект имеет стратегическое значение для развития региона. Канатная дорога тянет за собой развитие другой инфраструктуры. Представленная бизнес-модель рассчитана с учетом финансирования на 50% от Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, остальные 50% поделены так: 20% - средства инвесторов, остальные - кредит от Фонда развития Дальнего Востока" - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотки Андрея Катаева.

Из-за сложных климатических условий в регионе между Анадырем и главной воздушной гаванью Чукотки, которая находится на противоположном от города берегу Анадырского лимана, отсутствует устойчивая круглогодичная переправа. В зимний период прекращается навигация, официально она осуществляется лишь с 1 июля по 1 октября.

Катаев сообщил, что в случае принятия решения о строительстве до конца осени 2019 года, проект будет реализован весной 2021 года.