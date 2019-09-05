В Минэкономразвития заявили о росте производительности труда после переезда в Москву-Сити

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Переезд Минэкономразвития в Москву-Сити позволил повысить производительность труда в ведомстве, заявил замглавы МЭР Петр Засельский, выступая на Восточном экономическом форуме. По его словам, история с переездом будет иметь продолжение и для остальных министерств.

"Во-первых, действительно, теперь мы видим, кто ходит на работу - опенспейс меняет подход к работе", - отметил он.

Засельский также подчеркнул, что положительное влияние на работу оказывает современное здание и технологии. "Конечно, повысилась производительность труда нас самих. Если раньше надо было через пол-Москвы ехать к коллеге, чтобы обсудить очень важные вещи, которые не всегда можно обсудить по телефону. Теперь это функция одного этажа - максимум, соседний этаж, - подчеркнул Засельский. - Более того, у нас в здании работает три министерства: Минкомсвязь и министерство промышленности и торговли. К коллегам тоже всегда можно очень быстро дойти. Я считаю, что это просто потрясающее решение, и у него будет продолжение в части остальных министерств".

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщила о планах переезда еще 14 министерств в деловой квартал вслед за Минэкономразвития, Минпромторгом и Минкомсвязи. По данным издания, исключение составят Минобороны, МЧС, МВД, МИД и Росархив.