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ВЭФ-2019

Административное давление и трудовые ресурсы входят в топ проблем МСБ Дальнего Востока

Кроме того, в топ проблем также входит и контрольно-надзорная деятельность

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Деятельность контрольно-надзорных органов, административное давление и дефицит трудовых ресурсов входит в топ-3 проблем малых и средних предпринимателей Дальнего Востока. О таких неутешительных выводах сообщила в четверг сообщила глава Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева на деловом завтраке по повышению инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока в ходе Восточного экономического форума.

"В июле этого года провели опрос порядка 150 предприниателей Дальнего Востока. С точки зрения негативных факторов в топ-3 для [малых и средних] предпринимателей входит административное давление, трудовые ресурсы и контрольно-надзорная деятельность", - сказала она.

По словам Чупшевой, предприниматели также жалуются на коррупцию и высокие тарифы на электроэнергетику. "Больше всего жалуются на МВД РФ - порядка 51% предпринимателей, на органы исполнительной власти жалуются 53% - это давление со стороны муниципалов - и на федеральные органы - порядка 20%. На суды общей юрисдикции жалуются порядка 42%", - добавила Чупшева.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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