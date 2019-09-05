Опрос: неполный рабочий день лучше оплачивается в банковской и автомобильной сферах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Работодатели предлагают самые высокие заработные платы при неполном рабочем дне в банковском секторе и автомобильном бизнесе. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито Работа", который имеется в распоряжении ТАСС.

"Наибольшую зарплату соискатели потенциально могут получить в банковской сфере - почти 50 000 рублей, и это на 39,9% больше, чем при полном рабочем дне. В автомобильном бизнесе при сокращенном графике специалисты могут рассчитывать на 49 000 рублей, что на 4,8% больше оплаты стандартного восьмичасового режима", - говорится в сообщении.

Замыкают пятерку зарплатных лидеров при неполном рабочем дне сферы строительства, транспорта и IT.

Меньше всего платят при неполном рабочем дне в сфере ЖКХ (чуть больше 15 тыс. рублей), маркетологам (около 18 тыс. рублей) и домашнему персоналу (19 тыс. рублей), выяснили аналитики портала "Авито Работа".

Самые высокие зарплаты при неполном рабочем дне предлагают работодатели в Москве (42 тыс. рублей), в Санкт-Петербурге (чуть более 30 тыс. рублей) и в Казани (меньше 28 тыс. рублей).

Исследование было проведено на основе данных, которые размещены на портале, пояснили в пресс-службе "Авито Работа" и добавили, что вакансии в этом разделе размещают почти 830 тыс. работодателей в России.