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ВЭФ-2019

Минэнерго видит потенциал роста производства СПГ в России до 120-140 млн т в год

Сегодня эта цифра составляет порядка 30 млн т, отметил глава ведомства Александр Новак

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ видит потенциал значительного роста производства СПГ в стране - с текущих 30 млн т до 120-140 млн т в год. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума.

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"Если реализовать тот потенциал, который у нас есть, мы можем выйти от сегодняшних объемов порядка 30 млн т производства СПГ на уровень 120-140 млн т [в год]. Занять нишу на мировом рынке до 15-20%. Поскольку этот сегмент будет серьезно развиваться, здесь Россия имеет большие возможности, чтобы обеспечить свою долю на рынке, монетизировать запасы, создать условия для производства отечественных технологий добычи газа, его сжижения и реализации путем также использования Северного морского пути, ну и других направлений", - сказал министр.

Ранее потенциал роста производства СПГ в России к 2035 году Минэнерго оценивало в 100-120 млн тонн.

Новак в своем выступлении отметил, что развитие производства СПГ - одно из перспективных направлений в проекте развития топливно-энергетического комплекса страны с точки зрения привлечения инвестиций.
 

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Новак, Александр ВалентиновичВЭФ-2019
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