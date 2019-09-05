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ВЭФ-2019

Более 60% японских бизнесменов считают Дальний Восток перспективным для инвестиций

Тем не менее, предприниматели отмечают недостаточный доступ к правовой информации

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 60% японских бизнесменов считают российский Дальний Восток привлекательным для инвестиционных проектов. Об этом в четверг на бизнес-диалоге "Россия - Япония" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил руководитель японско-российского экономического комитета Кэйданрэн и председатель совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада.

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"Согласно нашему недавнему исследованию, 60,9% японских бизнесменов считают Дальний Восток перспективным местом для инвестиций. Тем не менее, бизнесмены отмечают недостаточный доступ к правовой и другой необходимой для ведения бизнеса информации", - сказал он.

По его словам, на Дальнем Востоке необходимо дальнейшее налаживание инфраструктуры, в особенности с точки зрения строительства складских площадей в портах, повышение инвестиционной привлекательности, предоставление дополнительных налоговых льгот и обеспечение поддержки бизнесменов, сделавших инвестиции.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
ЯпонияРоссияВЭФ-2019
Онлайн
Восточный экономический форум - 2019. День второй
V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс"
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