Бюджет на борьбу с паводком в Хабаровском крае увеличат на 400 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края увеличат бюджет на противопаводковые мероприятия по меньшей мере на 400 млн рублей. Об этом в беседе с ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил глава региона Сергей Фургал.

"После выборов буду подавать в краевой парламент просьбу заложить в бюджете увеличение расходов на противопаводковые мероприятия", - сказал Фургал.

В Хабаровском крае с конца июля складывается сложная гидрологическая обстановка. Из-за сильных дождей, прошедших в разных регионах Дальнего Востока, сформировался паводок на Амуре и на других реках, идет подъем грунтовых вод. По данным МЧС за прошлые сутки, в зоне паводка в крае находились 73 населенных пункта, в 44 из них отмечалось подтопление 194 частных жилых домов и 767 приусадебных участков. Наиболее неблагоприятно события развиваются в Комсомольске-на-Амуре, где уровень прибывает на 10-15 см ежесуточно. К четвергу в городе было подтоплено более сотни частных домов.

"Планируем начать строить дамбу на подтопленном сейчас поселке Корсаково-2 в Хабаровском районе, по предварительным расчетам, она обойдется в 784 млн рублей, 100 млн из этой суммы мы хотим взять на себя. Также планируем провести работы по Черной речке в Хабаровске и по другим участкам в городе примерно на 100 млн рублей. И не менее 200 млн рублей необходимо на противопаводковые мероприятия по Комсомольску-на-Амуре", - сказал Фургал.

Он добавил, что также необходимо будет пересмотреть резервный фонд, он будет сформирован в будущем году в больших по сравнению с этим годом объемах.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.