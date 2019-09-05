Глава Якутии предложил наделить МФЦ правами по защите бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) необходимо наделить полномочиями по защите прав бизнеса, считает глава Якутии Айсен Николаев.

"Хочу сказать пару слов, что, конечно, нам надо переформатировать МФЦ. Они уже должны, на мой взгляд, переходить уже на формат МФЦ 2.0. Я считаю, что они должны сегодня стать единым центром очного взаимодействия граждан с государством, их надо наделять полномочиями по правовой защите бизнеса", - сказал он, выступая на деловом завтраке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Николаева, осуществить указанную инициативу вполне возможно. "Это способно в досудебном порядке решить ряд проблемных точек во взаимодействии бизнеса с государством", - уточнил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.