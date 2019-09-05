Минкомсвязь планирует до конца года обсудить локализацию производства Huawei в РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ планирует до конца года обсудить с Huawei вопросы локализации производства компании в РФ. Об этом журналистам на полях Восточного экономического форума сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков.

"Переговоры в процессе. Это постоянная работа. Локализация обсуждается, рассчитываем до конца года договориться. Мы заинтересованы в максимальной локализации", - сказал он.

Ранее замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов сообщал, что министерство подготовит предложение о комплексном сотрудничестве с Huawei и другими китайскими высокотехнологичными компаниями, включая комплекс вопросов по локализации, по трансферу технологий или инвестированию в знания, работы R&D центров в России.