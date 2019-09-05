{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ВЭФ-2019

Минкомсвязь планирует до конца года обсудить локализацию производства Huawei в РФ

Глава ведомства Константин Носков отметил, что российская сторона заинтересована в "максимальной локализации"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ планирует до конца года обсудить с Huawei вопросы локализации производства компании в РФ. Об этом журналистам на полях Восточного экономического форума сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков.

"Переговоры в процессе. Это постоянная работа. Локализация обсуждается, рассчитываем до конца года договориться. Мы заинтересованы в максимальной локализации", - сказал он.

Ранее замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов сообщал, что министерство подготовит предложение о комплексном сотрудничестве с Huawei и другими китайскими высокотехнологичными компаниями, включая комплекс вопросов по локализации, по трансферу технологий или инвестированию в знания, работы R&D центров в России.

Теги
РоссияКитайНосков, Константин ЮрьевичВЭФ-2019
Онлайн
Восточный экономический форум - 2019. День второй
V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс"
Читать полностью