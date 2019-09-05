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ВЭФ-2019

Предпринимателей Дальнего Востока стали чаще привлекать к уголовной ответственности

По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, на 30% возросло количество уголовных дел по экономическим преступлениям

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Число уголовных дел по экономическим преступлениям на Дальнем Востоке к середине 2019 года возросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в четверг на деловом завтраке по повышению инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока в ходе Восточного экономического форума бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Количество уголовных дел за первое полугодие 2019 года по статье 159 ["Мошенничество"], главе 22 Уголовного кодекса [экономические преступления] на Дальнем Востоке возросло на 30% - это существенный показатель. Кроме того, увеличилось привлечение по 199 статье Налогового кодекса ["Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организаций, и страховых взносов"] предпринимателей [к уголовной ответственности]", - сообщил Борис Титов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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РоссияПриморский крайВЭФ-2019
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Восточный экономический форум - 2019. День второй
V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс"
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