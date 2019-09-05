Предпринимателей Дальнего Востока стали чаще привлекать к уголовной ответственности

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Число уголовных дел по экономическим преступлениям на Дальнем Востоке к середине 2019 года возросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в четверг на деловом завтраке по повышению инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока в ходе Восточного экономического форума бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Количество уголовных дел за первое полугодие 2019 года по статье 159 ["Мошенничество"], главе 22 Уголовного кодекса [экономические преступления] на Дальнем Востоке возросло на 30% - это существенный показатель. Кроме того, увеличилось привлечение по 199 статье Налогового кодекса ["Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организаций, и страховых взносов"] предпринимателей [к уголовной ответственности]", - сообщил Борис Титов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.