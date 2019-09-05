Спортивный центр и ледовую арену для керлинга построят во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Администрация Приморского края и глава региональной Федерации керлинга в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о строительстве спортивного центра и ледовой арены, а также развитии этого вида спорта в Приморье. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба администрации края.

"Этот вид спорта планируют развивать в Приморье и создать для этого соответствующую инфраструктуру. Соглашение о строительстве базового спортивного центра и ледовой арены во Владивостоке подписал губернатор края Олег Кожемяко и президент Федерации керлинга Приморского края Марина Михайлова Реализовать проект планируется до 2021 года", - говорится в сообщении.

В этом году начнется разработка проектной документации для строительства центра, готовится техническое задание, проводятся инженерно-геодезические работы. "Спортивный центр будет расположен на территории Нагорного парка во Владивостоке. Уверен, что этот объект будет пользоваться огромной популярностью у приморцев. С помощью нашей федерации сможем подготовить спортсменов к участию в зимних [Олимпийских] играх 2022 года", - приводятся в сообщении слова губернатора Кожемяко.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.