Участники проекта "Арктик СПГ - 2" приняли окончательное инвестиционное решение

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Участники "Арктик СПГ - 2", в том числе японские инвесторы, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту. Об этом сообщил в четверг министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

"Участники проекта "Арктик СПГ - 2", в том числе японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение. Энергетические ресурсы российской Арктики будут доставляться в азиатские страны, являющиеся центром роста мировой экономики, через Дальний Восток", - сказал министр.

"Мы очень рады, что всего за два месяца с момента подписания контракта нам удалось принять окончательное инвестиционное решение по этому проекту. Начало производства СПГ запланировано на 2023 год. Данный проект сможет внести свой вклад в стабильное обеспечение энергетических рынков Азии, где наблюдается высокий спрос", - отметил в свою очередь председатель совета директоров Mitsui & Co., Ltd. ("Мицуи") Масами Иидзима

Ранее сегодня глава МИД Японии Таро Коно заявил о том, что объем инвестиций японских компаний в проект "Арктик СПГ - 2" составляет $5 млрд.

29 июня по итогам российско-японских переговоров на высшем уровне в городе Осака было объявлено о том, что "Новатэк" продаст консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec 10% доли в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2", они станут четвертым акционером проекта.

"Арктик СПГ - 2" - второй завод "Новатэка" по производству сжиженного природного газа (СПГ). Запуск завода на базе Гыданских месторождений намечен на 2022-2023 годы. Его мощность составит около 19,8 млн т СПГ в год.