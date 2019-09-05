Представители малого и среднего бизнеса РФ и Японии встретятся в декабре на Хоккайдо

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Япония и РФ в декабре этого года проведут на северном японском острове Хоккайдо встречу представителей малого и среднего бизнеса. Об этом в четверг в рамках бизнес-диалога "Россия - Япония" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил председатель Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) Нобухико Сасаки.

"Следующий год был объявлен годом межрегиональных обменов. В декабре этого года на Хоккайдо представители малых и средних компаний из Японии и России проведут встречу. В прошлом году было проведено аналогичное мероприятие в Хабаровске. Тогда, в частности, был заключен контракт на поставку замороженной горбуши", - сказал он.

По словам Сасаки, Дальний Восток за последние годы значительно повысил свою значимость в качестве экспортного центра в страны Азии и "ворот" для азиатского бизнеса в РФ.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.