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ВЭФ-2019

Представители малого и среднего бизнеса РФ и Японии встретятся в декабре на Хоккайдо

В прошлом году было проведено аналогичное мероприятие в Хабаровске, отметил председатель Японской организации по развитию внешней торговли Нобухико Сасаки

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Япония и РФ в декабре этого года проведут на северном японском острове Хоккайдо встречу представителей малого и среднего бизнеса. Об этом в четверг в рамках бизнес-диалога "Россия - Япония" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил председатель Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) Нобухико Сасаки.

"Следующий год был объявлен годом межрегиональных обменов. В декабре этого года на Хоккайдо представители малых и средних компаний из Японии и России проведут встречу. В прошлом году было проведено аналогичное мероприятие в Хабаровске. Тогда, в частности, был заключен контракт на поставку замороженной горбуши", - сказал он.

По словам Сасаки, Дальний Восток за последние годы значительно повысил свою значимость в качестве экспортного центра в страны Азии и "ворот" для азиатского бизнеса в РФ.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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РоссияВЭФ-2019
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