РЭЦ: развивающиеся рынки являются лидерами по темпам роста онлайн-продаж

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Развивающиеся рынки являются лидерами по темпам роста онлайн-продаж и цифровой трансформации торговли. Такую оценку в ходе Восточного экономического форума высказал генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

"Лидерами по росту онлайн-продаж, по цифровой трансформации торговли являются развивающиеся рынки. Это серьезный тренд, где формируется в этом плане будущее", - сказал он.

Слепнев представил данные аналитической компании eMarketer, согласно которым темпы роста онлайн-продаж в Мексике в 2019 г. составили 35%, Индии - 31,9%, на Филиппинах - 31%, в Китае - 27,3%, Малайзии - 22,4%, Индонезии - 20,6%, Аргентине - 18,8%, России - 18,7%, Корее - 18,1%. Высокие темпы отмечаются также в Канаде - 21,1%.

В целом в мире этот сегмент вырос в текущем году на 20,7%. Основными сегментами, в которых происходит цифровизация, являются медиа (62%), розничная торговля (55%), высокие технологии (54%), здравоохранение (51%), телекоммуникации (44%), профессиональные услуги (42%), финансовый сектор (39%), потребительские товары (31%).

Как отметил Слепнев, сейчас около 50% розничной торговли Китая приходится на онлайн, что составляет более $1 трлн в год. По его словам, китайские производители постоянно развивают сегмент, в частности, планируя выйти на трансграничную торговлю молочными продуктами со сроком доставки два-три дня.