Первый этап модернизации Улан-Баторской железной дороги обойдется в $260 млн

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Затраты на первый этап модернизации Улан-Баторской железной дороги (УБЖД) оцениваются в $260 млн. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил журналистам первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.

"Разработана программа средне- и долгосрочного развития УБЖД, которая включает первоочередные мероприятия <...> стоимостью $260 млн", - сказал топ-менеджер.

По словам Мишарина, проекты должны реализовать в течение 2020 и 2021 годов. Программа включает как модернизацию инфраструктуры, так и приобретение новых активов. В дальнейшем планируется ряд дополнительных проектов, в частности строительство железнодорожного пути до границы с Китаем. Предполагается, что с целью реализации программы УБЖД докапитализируют на 40 млрд рублей равными долями со стороны РФ и Монголии.

"Нужна еще докапитализация примерно на такую же сумму и строительство второго выхода на Китай", - добавил топ-менеджер.

Мишарин отметил, что в Монголии реализуются и другие железнодорожные проекты, в которых РЖД предлагают принять участие. Среди них - строительство ветки протяженностью 430 км к месторождению Таван-Толгой.

"Кроме того, программой развития Монголии предусмотрено строительство Северного железнодорожного обхода и других проектов. <...> Важным условием реализации этой программы является принятие правительством Монголии среднесрочной и долгосрочной тарифной политики (по схеме инфляция минус - прим. ТАСС)", - уточнил Мишарин.

Аргументом для участия в масштабных проектах на территории Монголии является улучшение финансовых и операционных показателей УБЖД.

"РЖД сегодня выполняет функции доверительного управляющего 50% пакетом акций Улан-Баторской железной дороги, за последнее время дорога не только вышла на прибыль, работает рентабельно, но и каждый год демонстрирует увеличение объема перевозки. В прошлом году грузооборот вырос почти на 13%, за семь месяцев этого года погрузка выросла на 9%, грузооборот вырос на 13,5%. И впервые за последние 10 лет растут пассажирские перевозки", - заключил Мишарин.

"Улан-Баторская железная дорога" - совместное монголо-российское предприятие, которое обслуживает железнодорожную инфраструктуру Монголии, осуществляет пассажирские и грузовые перевозки по территории страны.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.