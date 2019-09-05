"Хитачи" предоставит технологии для проекта ВЭБ.РФ по переработке мусора в энергию

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Японско-швейцарский холдинг "Хитачи" предоставит технологии для реализации совместного проекта госкорпорации развития ВЭБ.РФ с Газпромбанком по строительству четырех заводов по переработке отходов в энергию. Об этом сообщил первый зампред, член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский на полях Восточного экономического форума.

"Проект ВЭБа, который мы реализуем и финансируем совместно с Газпромбанком, - проект по строительству в Подмосковье четырех заводов по переработке ТКО (твердых коммунальных отходов - прим. ТАСС) в энергию <...> Планируем, что примерно треть средств будет направлена на финансирование нашего технического партнера - это Хитачи, японско-швейцарский холдинг, который предоставит технологию для этого нового и важного направления в России", - сказал он.

Цехомский отметил, что общая мощность предприятий в рамках проекта составит 2,8 млн т мусора в год, что составляет "примерно четверть от объема мусора в Москве и Московской области".

Ранее ВЭБ.РФ и Газпромбанк подписали на Российском инвестиционном форуме соглашение о финансировании строительства на территории Московской области четырех заводов по термической переработке твердых коммунальных отходов в энергию. Общая стоимость проекта составит около 155 млрд рублей, его реализует компания "РТ-Инвест". При этом ВЭБ.РФ заявил, что планирует направить на его реализацию не менее трети кредитных средств.

Заводы будут построены в Воскресенском и Солнечногорском муниципальных районах, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах. Строительство планируется завершить в 2021-2022 годах.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.