Площадку для создания АЭС в Якутии планируется определить в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии подписали с Росатомом соглашение, которое предполагает создание в регионе атомной электростанции малой мощности, площадку для ее размещения планируется определить в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил глава Якутии Айсен Николаев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Сегодня подписали соглашение по сотрудничеству с Росатомом, в котором проговорили, что будет рассматриваться такой вопрос на базе имеющихся уже сегодня установок РИТМ Росатома, которые позволяют делать АЭС малой мощности - 50, 75 МВт. [Срок создания] зависит от технических решений, которые предложит Росатом" - отметил он.

"Сейчас вопросы с Росатомом проговариваются по площадкам размещения. Мы надеемся, что в течение 2020 года мы на договоренности конкретные сможем выйти", - сказал он.

Николаев уточнил, что АЭС будут в первую очередь использовать для энергообеспечения новых промышленных объектов на безлюдных территориях. "Прежде всего это касается Крайнего Севера", - уточнил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.