Греф заявил, что не любит процесс оценивания людей еще со школы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы. Об этом он рассказал на панельной сессии Сбербанка, посвященной образованию в школе, в ходе Восточного экономического форума.

"Я вам честно скажу одну из главных вещей, которые я вынес из школы, - я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа", - признался Греф.

"Вот эта пауза в классе, моя фамилия когда-то начиналась на букву "г". И вот это когда "сегодня будет отвечать", и рука учителя начинает... И у меня сердце сжимается. Потом я считаю, применяя все свои математические способности, чтобы подсчитать, с какой скоростью движется палец и в какой части располагается моя фамилия на букву "г". Потом я понимаю, что он ее перевалил, я выдыхаю, и тут палец возвращается обратно", - рассказал Греф.

Банкир отметил, что сам процесс обучения в школе таков, "что он убивает всяческое желание учиться". "Мы из школы выпускаем людей уже с инвалидностью, что его всю жизнь будут оценивать", - добавил он.

При этом Греф подчеркнул, что профессия учителя является одной из главных и одной из профессий будущего.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.