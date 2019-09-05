Кимкано-Сутарский ГОК вложит в развитие предприятия 2,4 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Инвестиционный проект восполнения минерально-сырьевой базы Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината (ГОК) на 2,4 млрд рублей был представлен Еврейской автономной областью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на площадке Минвостокразвития в четверг.

"Хотел бы отдельно представить инвестиционный проект, который касается Кимкано-Сутарского ГОКа. Это ведущее предприятие по добыче железной руды и переработке ее в концентрат. В планах предприятия сегодня довести объем производимого концентрата до 4,5 млн т в год, на эти цели будет направлено 2,4 млрд рублей", - представил проект губернатор ЕАО Александр Левинталь.

Инвестиции планируется вложить в восполнение минерально-сырьевой базы предприятия. Как отметил в своем выступлении его гендиректор Юрий Макаров, преимуществом размещения предприятия в Еврейской автономной области стала развитая инфраструктура.

"Здесь везде близко цивилизация, обычно до подобных предприятий на Дальнем Востоке надо сутки добираться на вертолете, а тут же через всю область проходит федеральная трасса. Вдоль нее - Транссиб, а если есть железная дорога - любой проект выигрывает", - сказал Макаров.

При этом он отметил существующую проблему с трудовыми ресурсами, опытом решения которой его предприятие также может поделиться. Часть специалистов ГОК привез из других регионов России и СНГ благодаря программе переселения соотечественников. Также будущие кадры предприятие готовит в сотрудничестве с местными вузами.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.