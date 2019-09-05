Новый инвестор построит в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" отельный комплекс за 150 млн рублей

БАРНАУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае получила нового инвестора. В его проекте - строительство спа-велнес-центра и отеля с объемом инвестиций в 150 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления региона по развитию туризма и курортной деятельности.

ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" создана по инициативе администрации региона - там действуют гостиницы, пасеки, галерея, кафе с выставочными помещениями и продолжают строительство. На территории ОЭЗ есть искусственное озеро, которое наполняется из горной реки Катунь, это популярное место отдыха в горной части региона. Алтайский край - регион активно развивающий туризм, это порядка 7% внутреннего регионального продукта. Ежегодно турпоток в регион увеличивается примерно на 5% и в 2018 году он составил 2,1 млн человек.

"В августе 2019 года заключено соглашение с новым резидентом. Инвестиционный проект включает строительство отеля-велнесс-центра на 80 мест и гостиничного комплекса на 30 мест с туристической инфраструктурой. Это - ресторан, SPA-комплекс, тренажерный зал, конференц-зал и другие объекты. Объем инвестиций составит порядка 150 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

В то же время, от крупного проекта, который на территории ОЭЗ должен был реализовывать другой инвестор, по данным ведомства, пришлось отказаться. В августе арбитражный суд края удовлетворил требования управления расторгнуть соглашения с ООО "КатуньСпортСтрой" из-за существенного нарушения условий соглашения. По данным документов арбитражного суда, резидент обязан был направит не менее 1,6 млрд рублей в развитие зоны, но туристские объекты построены не были.

"Расторжение соглашений с такими резидентами, скорее, играет позитивную роль в развитии ОЭЗ - на освободившийся земельный участок смогут претендовать новые добросовестные инвесторы. Управление проводит ревизию ранее заключенных соглашений с резидентами на предмет выполнения обязательств. Введутся переговоры с другими потенциальными резидентами об инвестировании в строительство туробъектов в ОЭЗ", - пояснили в управлении по развитию туризма и курортной деятельности.

Сейчас в ОЭЗ зарегистрировано 24 резидента с общим объемом заявленных инвестиций более 7 млрд рублей, это инвесторы не только из Алтайского края, но и Новосибирской, Московской, Томской областей, Республики Алтай. В совокупности, по последним данным профильного управления, на развитие ОЭЗ направлено около 5,8 млрд рублей, в том числе 4,2 млрд рублей из федерального бюджета, 0,4 млрд рублей - из бюджета края, и 1,2 млрд рублей - частные инвестиции. ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" за прошедшее лето посетили более 300 тыс. человек - это на уровне прошлого года.